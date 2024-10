Israël et Territoire palestinien occupé. Un an après le 7 octobre, il est plus urgent que jamais d’obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages

par Amnesty International

Le lundi 7 octobre 2024 marque le premier anniversaire des attaques ignobles lancées par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens dans le sud d'Israël, au cours desquelles ils ont tué environ 1 200 personnes et kidnappé 250 otages. Cette date marque aussi le début de l'offensive dévastatrice menée par Israël, qui a fait plus de 41 500 morts et déplacé […]



