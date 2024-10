Cambodge : Un journaliste d'investigation arrêté et inculpé de manière infondée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le journaliste cambodgien Mech Dara, photographié en décembre 2022. © 2022 Privé (Bangkok) – Les autorités cambodgiennes ont arrêté et inculpé le journaliste d’investigation Mech Dara, apparemment en guise de représailles liées à son travail, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Mech Dara, âgé de 36 ans, et lauréat d’un prix pour ses précédents reportages, avait récemment mené une enquête sur la traite d'êtres humains et la cybercriminalité, critiquant le rôle du gouvernement.La police militaire a arrêté Mech Dara le 30 septembre, alors qu’il se…



Lire l'article complet