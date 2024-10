Tchad : Des discussions relatives à la justice pour des crimes passés ont été bloquées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Reed Brody, ancien conseiller juridique et porte-parole pour Human Rights Watch, à gauche, et Souleyman Guengueng, un activiste des droits humains tchadien qui avait été emprisonné et torturé sous le régime de Hissène Habré, à Dakar, au Sénégal, le 13 juillet 2015. © 2015 AP Photo/Carley Petesch (Nairobi) – Le 2 octobre 2024, la police tchadienne a forcé l'annulation d'une conférence prévue dans la capitale, N’Djamena, lors de laquelle il devait y avoir des discussions sur la justice pour les victimes des abus commis par Hissène Habré, a déclaré Human Rights Watch…



