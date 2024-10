Ukraine/Russie. Les enseignant·e·s dans les territoires occupés par la Russie sont contraints sous la menace et la violence d’enseigner le programme russe

par Amnesty International

Les enseignant·e·s ukrainiens des territoires occupés par la Russie sont confrontés au choix douloureux de fuir leur foyer ou d'être contraints de dispenser un programme d'études visant à endoctriner les élèves avec la propagande de l'État russe, a déclaré Amnesty International à la veille de la Journée mondiale des enseignants. Alors que les autorités russes […]



