Les personnes réfugiées à Aruba doivent être mieux protégées

par Amnesty International

Sur l'île d'Aruba, les réfugié·e·s originaires du Venezuela sont victimes d'un manque de dispositions législatives relatives à l'asile. La crise postélectorale au Venezuela montre l'urgence et la nécessité d'adopter des lois sur l'asile qui, d'une part, protègent les Vénézuélien·ne·s fuyant la crise des droits humains dans leur pays et, d'autre part, facilitent et garantissent leurs



