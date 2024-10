Chine/Hong Kong. Amnesty International adopte une militante et deux militants en tant que prisonnière et prisonniers d’opinion

par Amnesty International

Amnesty International a désigné le 2 octobre 2024 trois éminents défenseur·e·s des droits humains de Hong Kong et de Chine continentale comme prisonnière et prisonniers d'opinion. Les avocat·e·s spécialisés dans la défense des droits humains Chow Hang-tung et Ding Jiaxi, ainsi que le défenseur de la liberté de la presse Jimmy Lai, sont tous trois sous […]



