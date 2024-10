France/Azerbaïdjan. L’homicide d’un opposant au président Aliev met en évidence les échecs de la protection des militants en exil

par Amnesty International

Réagissant au meurtre à l'arme blanche de Vidadi Isgandarli, défenseur azerbaïdjanais des droits humains, en France, où il vivait en exil, Natalia Nozadze, spécialiste du Caucase du Sud à Amnesty International, a déclaré : « La mort violente de Vidadi Isgandarli doit donner lieu à une enquête efficace dans les meilleurs délais. Nous demandons aux autorités françaises […]



