RDC. Le président Félix Tshisekedi doit rendre des comptes pour les violations des droits humains

par Amnesty International

Jean Mobert Senga, chercheur sur la RDC à Amnesty International S'exprimant devant l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi a ignoré la détérioration persistante des droits humains sous son propre gouvernement. La communauté internationale doit l'inciter à changer de cap. Au début de son premier mandat en 2019, le […]



