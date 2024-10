Alcool et cancer du sein : limiter sa consommation diminue le risque

par Ingrid Marcq, Chercheuse, Groupe de Recherche sur l'Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP) INSERM 1247, Centre Universitaire de Recherche en Santé (CURS) et responsable équipe 70 du Réseau Nutrition Alimentation et Cancer (NACRe), Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Anoïsia Courtois, Doctorante en biologie-santé, Groupe de Recherche sur l’Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP) Inserm 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)