Irak. Cinq ans après le mouvement Tishreen, l’impunité règne en maître

par Amnesty International

Les gouvernements successifs de l'Irak n'ont pas apporté justice, vérité et réparation pour la répression meurtrière du mouvement Tishreen (octobre) de 2019, au cours de laquelle des centaines de personnes ont été tuées ou soumises à une disparition forcée et des milliers d'autres ont été blessées, a déclaré Amnesty International lundi 30 novembre, à l'approche du



