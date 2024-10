Israël et territoire palestinien occupé. La Slovénie, le Monténégro et le Portugal ne doivent pas aider le MV Kathrin à livrer des explosifs à Israël

par Amnesty International

La Slovénie et le Monténégro doivent empêcher le navire MV Kathrin battant pavillon portugais, dont on pense qu’il transporte des explosifs à destination d’Israël, d’accoster dans leurs ports, compte tenu du risque clair que cette cargaison contribue à la commission de crimes de guerre à Gaza, a déclaré Amnesty International. Selon le gouvernement namibien et […] The post Israël et territoire palestinien occupé. La Slovénie, le Monténégro et le Portugal ne doivent pas aider le MV Kathrin à livrer des explosifs à Israël appeared first on Amnesty International. ]]>



