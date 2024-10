Béryl en Jamaïque, la couleur de la mer

par WAFFO TOUYUM PROMESSE ALEXANDRA

« La partie la plus douloureuse pour l'ile en général, c'est l'après-tempête. Cela est devenu de plus en plus évident que d'énormes dégâts ont été causés dans plusieurs régions du pays. »



Lire l'article complet