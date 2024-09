Gaza : Les attaques israéliennes ont des effets dévastateurs sur les enfants handicapés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Marwa Atef Khalil Hammad, une habitante de Gaza âgée de 27 ans, nourrissait son fils Muhammad Haitham Hammad, âgé de 6 ans et atteint de paralysie cérébrale, dans une tente située dans le sud du territoire, le 5 septembre 2024. Ils ont dû quitter leur domicile dans le nord, suite à un ordre d’évacuation donné par l'armée israélienne. Mais après ce déplacement, Muhammad n’a plus eu d’accès régulier à ses médicaments, provoquant une grave détérioration de son état de sante. © 2024 Ahmad Al-Lulu pour Human Rights Watch Les attaques menées par le gouvernement israélien…



Lire l'article complet