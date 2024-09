Tunisie : Libérer l’ex-présidente de l’Instance Vérité et Dignité

par Human Rights Watch

Click to expand Image Sihem Bensedrine. © 2018 NICOLAS MAETERLINCK/AFP via Getty Images (Beyrouth) – Un juge tunisien a placé en détention une éminente activiste et ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité, Sihem Bensedrine, vraisemblablement en représailles pour son travail de lutte contre l’impunité pour des décennies d’atteintes aux droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités tunisiennes devraient immédiatement la libérer.Un juge d’instruction d’un tribunal de Tunis a ordonné le 1er août 2024 la détention de Bensedrine, à l’issue d’une…



