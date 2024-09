Déplorant « des négociations sans fin » sur Gaza, le chef de l’ONU réclame un cessez-le-feu « immédiat »

Près d’un an après les attaques sanglantes du Hamas en Israël et le début des opérations de représailles israéliennes à Gaza, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a estimé vendredi qu’il était plus que jamais nécessaire d’aboutir à un cessez-le-feu.



