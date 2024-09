La Palestine et Israël plaident tour à tour leur cause devant l’Assemblée générale

Le Président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, et le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, se sont succédés jeudi et vendredi, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies, le premier stigmatisant « un crime odieux à Gaza » et demandant un cessez-le-feu, le second dénonçant, après l’attaque du 7 octobre, la « malédiction terroriste » qui menace son pays, et exhortant les Etats membres à choisir « entre les camps du bien et du mal ».



