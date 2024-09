Soudan : le chef des droits de l’homme met en garde contre de graves violations des droits humains à El Fasher

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a sonné l’alarme jeudi sur l’intensification des combats pour le contrôle de la ville d’El Fasher au Darfour-Nord, au Soudan, et a mis en garde contre un bilan de plus en plus lourd et horrible pour les civils.



