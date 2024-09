Monde. Des défenseur·e·s du droit à l’avortement en butte à la violence et à la stigmatisation témoignent dans le nouveau podcast d’Amnesty International

par Amnesty International

Dans la deuxième saison du podcast d’Amnesty International, On the Side of Humanity, des personnes qui défendent le droit à l’avortement révèlent ce que signifie fournir des soins vitaux face à la violence, à la répression et à la stigmatisation. Cette série en trois épisodes – publiée à l’occasion de la Journée internationale du droit […] The post Monde. Des défenseur·e·s du droit à l’avortement en butte à la violence et à la stigmatisation témoignent dans le nouveau podcast d’Amnesty International appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet