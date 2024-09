Cameroun. Les membres de la société civile détenus arbitrairement à Garoua doivent être immédiatement libérés

par Amnesty International

Les autorités camerounaises doivent immédiatement libérer trois sympathisants de l’association Pouvoir au Peuple Camerounais (PPC) et leurs proches, arrêtés et détenus arbitrairement depuis deux semaines, et mettre un terme aux arrestations et détentions arbitraires dans le pays, a déclaré Amnesty International aujourd’hui. The post Cameroun. Les membres de la société civile détenus arbitrairement à Garoua doivent être immédiatement libérés appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet