RD Congo : Les forces rwandaises et les rebelles du M23 ont bombardé des zones civiles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des abris détruits dans un camp de personnes déplacées, situés dans la zone d'impact d'une roquette de 122 mm tirée le 3 mai 2024, qui a tué au moins 17 civils dont 15 enfants à Goma, dans la province du Nord-Kivu en RD Congo. Photo prise le 4 mai 2024. © 2024 Hugh Kinsella Cunningham Depuis le début de l’année 2024, l’armée rwandaise et le groupe armé M23 bombardent sans discernement des camps de déplacés et d’autres zones densément peuplées près de Goma, dans l’est de la RD Congo.Les forces armées congolaises et des…



Lire l'article complet