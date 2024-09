Dans la lutte contre l’élévation du niveau de la mer, le G20 doit montrer la voie, déclare Guterres

Lors d'une réunion de haut niveau sur les menaces existentielles posées par l’élévation du niveau de la mer, mercredi, le Secrétaire général de l'ONU à souligné l’iniquité climatique qui frappe les plus pauvres et les plus vulnérables et exhorté les pays riches à mieux s’engager contre un danger qui menace toutes les économies et les sociétés de la planète.



