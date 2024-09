Amériques. Les incendies de forêt inédits en Amérique du Sud requièrent une réponse sans précédent

par Amnesty International

Réagissant aux incendies de forêt sans précédent en Amérique du Sud, où plusieurs millions d’hectares ont brûlé dans le bassin amazonien et sur l’ensemble du continent, Amnesty International a publié le 23 septembre 2024 une lettre ouverte adressée aux président·e·s de l’Argentine, du Brésil, de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur, du Paraguay et du […] The post Amériques. Les incendies de forêt inédits en Amérique du Sud requièrent une réponse sans précédent appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet