Dans un monde qui « ne peut pas continuer ainsi », Guterres appelle à lutter contre l’impunité, les inégalités et l’incertitude

Alors que le monde est « une poudrière », le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé mardi à ne pas baisser les bras et à relever les défis en luttant contre l’impunité, les inégalités et l’incertitude, à l’ouverture du débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.



