Plus d’une décennie de lutte et de résistance contre l’apatridie en République dominicaine

par Amnesty International

Incertitude et violations des droits fondamentaux des Dominicain·e·s d’origine haïtienne Par : Elena Lorac, coordinatrice Movimiento Reconocido En septembre 2013, bien que j’aie réussi à intégrer l’université, j’ai eu besoin d’obtenir d’une carte d’identité qui m’autoriserait dans les faits à étudier. Lundi 23 septembre 2013 dans l’après-midi, dans les locaux du Centre Montalvo, nous avons pris connaissance […] The post Plus d’une décennie de lutte et de résistance contre l’apatridie en République dominicaine appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet