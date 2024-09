Kenya. La Haute Cour doit se prononcer sur la compétence dans l’affaire historique déposée contre Meta

par Amnesty International

Le 24 septembre 2024, la Haute Cour du Kenya examine une affaire dans laquelle deux citoyens éthiopiens, Abrham Meareg et Fisseha Tekle, et l’organisation kenyane de la société civile l’Institut Katiba accusent la société mère de Facebook, Meta, d’avoir recommandé des contenus ayant conduit à des violences ethniques et à des homicides pendant le conflit armé […] The post Kenya. La Haute Cour doit se prononcer sur la compétence dans l’affaire historique déposée contre Meta appeared first on Amnesty International. ]]>



