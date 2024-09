Chine : Libérer l'économiste ouïghour Ilham Tohti qui purge une peine de prison à vie

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'économiste Ilham Tohti, originaire de la région chinoise du Xinjiang à prédominance musulmane, s'adressait à des étudiants de l'Université centrale des nationalités à Pékin, en Chine, le 1er décembre 2009. © 2009 Elizabeth Dalziel/AP Photo (New York, 23 septembre 2024) – Dix ans après la condamnation de l’éminent économiste ouïghour Ilham Tohti à la prison à vie, Human Rights Watch a appelé le gouvernement chinois a annuler cette condamnation et à libérer Tohti.En septembre 2014, la Haute Cour populaire du Xinjiang a reconnu le professeur Tohti coupable de « séparatisme…



Lire l'article complet