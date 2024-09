Syrie. Les États-Unis doivent soutenir les milliers de personnes bloquées dans des conditions épouvantables dans le camp de Rukban

par Amnesty International

Les États-Unis doivent fournir de toute urgence une aide humanitaire à au moins 8 000 Syrien·ne·s déplacés, bloqués dans le camp assiégé et isolé de Rukban, qui se trouvent sous le contrôle effectif des États-Unis, à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l’Irak, sans accès à une nourriture suffisante, à de l’eau propre ni à […] The post Syrie. Les États-Unis doivent soutenir les milliers de personnes bloquées dans des conditions épouvantables dans le camp de Rukban appeared first on Amnesty International. ]]>



