ONU : Les dirigeants mondiaux devraient agir pour mettre fin aux crises des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège des Nations Unies à New York, photographié le 21 décembre 2021. © 2021 Sergi Reboredo / VWPics via AP Images (New York, le 20 septembre 2024) – Les dirigeants mondiaux réunis pour le débat général annuel de l’Assemblée générale des Nations Unies devraient agir pour mettre fin aux crises des droits humains à travers le monde, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Pendant les sessions du 20 au 30 septembre 2024, les situations en Palestine, au Soudan, en Ukraine, en Haïti, au Myanmar, au Venezuela et en Afghanistan devraient figurer en tête de l’ordre du…



Lire l'article complet