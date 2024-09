Inde. Le GAFI alerte le gouvernement sur le risque d’abus auquel sont exposées les organisations à but non lucratif

par Amnesty International

Dans son dernier rapport d'évaluation mutuelle, le Groupe d'action financière (GAFI) reproche au gouvernement indien d'exposer le secteur non lucratif au risque de subir des mesures abusives en Inde, a déclaré Amnesty International jeudi 19 septembre. Le GAFI dénonce en outre les délais des procédures engagées en Inde au titre de la législation relative à la



