Monde. La secrétaire générale d’Amnesty International engage les dirigeant·e·s du monde à saisir une occasion historique à l’Assemblée générale des Nations Unies

par Amnesty International

La secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, sera à New York pour l’ouverture du Débat général de haut niveau de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies et participera au Sommet de l’avenir. Elle sera disponible pour des entretiens à New York du 20 au 24 septembre et pourra répondre aux questions sur les développements […] The post Monde. La secrétaire générale d’Amnesty International engage les dirigeant·e·s du monde à saisir une occasion historique à l’Assemblée générale des Nations Unies appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet