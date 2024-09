Hong Kong. Une condamnation pour « sédition » en raison d’un tee-shirt montre la malveillance de la nouvelle loi relative à la sécurité nationale

par Amnesty International

À la suite de la condamnation à 14 mois d’emprisonnement de Chu Kai-pong, un habitant de Hong Kong, pour avoir porté un tee-shirt et un masque « séditieux », Sarah Brooks, responsable de l’équipe Chine d’Amnesty International, a déclaré : « Alors même que l’on pensait que la situation des droits humains à Hong Kong ne pourrait pas être plus […] The post Hong Kong. Une condamnation pour « sédition » en raison d’un tee-shirt montre la malveillance de la nouvelle loi relative à la sécurité nationale appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet