Protégez les femmes et les filles dans les prisons de la RD Congo

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des véhicules policiers stationnent devant la prison centrale de Makala à Kinshasa, en Republique démocratique du Congo, après une tentative d'évasion mortelle, le 3 septembre 2024. © 2024 Samy Ntumba Shambuyi/AP Photo Un rapport interne daté du 9 septembre du Fonds des Nations Unies pour la population, l’agence de l’ONU chargée de l’amélioration de la santé reproductive et maternelle, a révélé que, plus tôt dans le mois, 268 des 348 femmes détenues dans la prison de Makala en République démocratique du Congo – soit près de 80 pour cent d’entre elles – ont été victimes…



