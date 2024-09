Un Comité de l’ONU dénonce un nombre « excessivement » élevé d’enfants tués et portés disparus à Gaza

Un nombre excessivement élevé d’enfants à Gaza continuent d’être tués, mutilés, blessés, portés disparus, déplacés, rendus orphelins et victimes de la famine, de la malnutrition et de la maladie, ainsi que des multiples déplacements de la population gazaouie, en raison des attaques aveugles et disproportionnées menées par Israël, ont déploré jeudi des experts indépendants des Nations Unies.



