Chine. Les dirigeant·e·s mondiaux doivent agir pour mettre fin à 10 années d’injustice subies par un intellectuel ouïghour emprisonné

par Amnesty International

La communauté internationale doit prendre des mesures concrètes afin de contribuer à obtenir la libération de l'intellectuel ouïghour Ilham Tohti, a déclaré Amnesty International à l'approche du 10e anniversaire de sa condamnation pour des accusations infondées de « séparatisme ». Ilham Tohti a été condamné à la réclusion à perpétuité le 23 septembre 2014 à l'issue d'un procès inique. […]



