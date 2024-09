Israël doit mettre en œuvre la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU en cessant l’occupation illégale des territoires palestiniens occupés

par Amnesty International

Réagissant à l'annonce de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies, mercredi 18 septembre, d'une résolution exigeant qu'Israël mette fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés dans un délai de 12 mois, qui fait suite à l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) en juillet, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès […]



