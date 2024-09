Pays en développement : les paysannes touchées de manière disproportionnée par la pauvreté et l’insécurité alimentaire

Bien qu'elles produisent jusqu’à 80 % des cultures vivrières dans les pays en développement et gagnent de quoi nourrir leur famille, les paysannes et les femmes rurales sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, la malnutrition et l’insécurité alimentaire, a alerté jeudi un groupe d’experts indépendants des Nations Unies.



Lire l'article complet