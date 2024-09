Tunisie. Au moins 97 personnes ont été arrêtées alors que les autorités intensifient la répression à l’approche de l’élection présidentielle

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes ont renforcé leur répression des droits aux libertés d'expression et d'association à l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra le 6 octobre 2024, intensifiant le harcèlement des opposant·e·s politiques, restreignant le travail des journalistes, des défenseur·e·s des droits humains et des ONG et prenant des mesures portant encore davantage atteinte à l'indépendance de



