Lesotho. Les autorités doivent enquêter sans délai sur les allégations selon lesquelles l’armée aurait torturé et tué des civils

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles des soldats des Forces de défense du Lesotho (LDF) ont torturé au moins quatre personnes et en ont tué au moins deux autres au cours de l'opération « Hard Fist » (Poing ferme) visant à confisquer des armes à feu illégales à des membres de gangs, Khanyo Farise, directrice régionale adjointe



