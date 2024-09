Christine Labrie se porte à la défense des universités et cégeps de l’Estrie

Alors que les cégeps et universités ont appris dans les dernières semaines par une lettre que leur budget était coupé, la députée de Sherbrooke et porte-parole de Québec solidaire, Christine Labrie, s’est portée à la défense des institutions de la région lors de la période des questions à l’Assemblée nationale.

« Dans notre région, les coupures ont des impacts sur les étudiants. Le cégep a dû annuler son projet d’agrandir les services adaptés. Il y a 16 % de leurs étudiants qui ont des besoins particuliers, et ils manquent de place pour leur offrir des services » s’est exclamée Mme Labrie, qui a profité de la période de questions à l’Assemblée nationale pour questionner la ministre de l’Enseignement supérieur. « Dans nos écoles, on se fend en quatre pour aider ces élèves-là à réussir à se rendre au cégep. On a des ministres qui s’inquiètent publiquement du décrochage, y compris au cégep. Et là on coupe dans un projet de services adaptés ? Ce n’est pas très cohérent. Surtout lorsque le premier ministre dit que sa priorité c’est l’éducation. »

Inquiète des impacts sur les institutions de la région, la porte-parole de Québec solidaire a demandé à la ministre Déry plus de transparence et de s’engager à dévoiler aux cégeps et aux universités quelles nouvelles coupes les attendent l’année prochaine, ce que la ministre a refusé.

« Depuis six ans, les députés de la CAQ n’ont pas eu le courage de dire aux Québécois que ce n’est pas possible de baisser les impôts et d’améliorer les services publics en même temps. Ils ont promis les deux, ça nous amène droit dans le mur. Maintenant je leur demande d’avoir le courage d’être transparents sur ce qui s’en vient dans nos institutions publiques » conclut Mme Labrie.

Pour visionner l’échange complet