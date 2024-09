L’intelligence artificielle et les satellites offrent des pistes pour relancer l’action en faveur du climat, selon l'OMM

Alors que les effets du changement climatique et des phénomènes météorologiques dangereux réduisent à néant les avancées en matière de développement et menacent les conditions de vie des populations, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle (IA) pourraient offrir des pistes pour relancer l’action en faveur du climat, a indiqué mercredi l’agence météorologique des Nations Unies.



