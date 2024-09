Inde. Les autorités doivent mettre un terme à la répression de la dissidence dans le territoire de Jammu-et-Cachemire

par Amnesty International

Les autorités indiennes doivent cesser de recourir à des interdictions de voyager restrictives et à des détentions arbitraires en vertu des lois antiterroristes draconiennes du pays pour intimider les voix dissidentes qui critiquent la situation dans le territoire de Jammu-et-Cachemire, a déclaré Amnesty International le 18 septembre 2024, à l’approche des premières élections dans cette région […] The post Inde. Les autorités doivent mettre un terme à la répression de la dissidence dans le territoire de Jammu-et-Cachemire appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet