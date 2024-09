Angola. Il faut libérer des militants injustement emprisonnés depuis un an et privés de soins médicaux

par Amnesty International

Les autorités angolaises doivent libérer immédiatement quatre militants détenus à tort depuis un an, dont la santé s'est considérablement détériorée derrière les barreaux, a déclaré Amnesty International. La police a arrêté ces quatre militants le 16 septembre 2023 à Luanda, avant une manifestation prévue en solidarité avec les conducteurs et conductrices de motos-taxis.



