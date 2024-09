Sommet de l'avenir : les principaux thèmes à suivre

L’objectif du Sommet de l'avenir ne peut pas être plus ambitieux : élaborer un plan pratique pour assurer un avenir meilleur aux populations et à la planète. Pour rendre la tâche plus facile, les organisateurs se sont concentrés sur cinq thèmes principaux, qui seront abordés au cours des quatre jours de cet événement historique de l’ONU.



