Le Sommet de l’avenir, une étape clef dans la construction d'un multilatéralisme plus fort et plus efficace

Le monde doit se concentrer sur la prévention des conflits et la médiation, non seulement par la négociation et la diplomatie préventive, mais aussi en créant les conditions de la stabilité par le développement durable et le respect des droits de l'homme, a déclaré jeudi le chef de l'ONU lors d'une réunion préalable au Sommet de l’avenir.

Lire l'article complet © Nations Unies - jeudi 12 septembre 2024