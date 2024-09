Médias sociaux et IA exacerbent le défi mondial du négationnisme et du révisionnisme, selon un expert

La prévalence des médias sociaux, de l’intelligence artificielle et de la transmission de fausses informations exacerbe le défi mondial croissant du négationnisme et du révisionnisme des violations des droits de l’homme commises dans le passé, a alerté le nouveau Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition.



