Yémen : l’envoyé de l’ONU réclame la libération immédiate et sans condition des travailleurs humanitaires détenus

L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen, Hand Grundberg, a une nouvelle fois réclamé jeudi, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, la libération immédiate et sans condition des travailleurs humanitaires yéménites et internationaux ainsi que des diplomates et employés du secteur privé et des communautés religieuses minoritaires détenus par Ansar Allah (houthistes), qui contrôle le nord du pays.



