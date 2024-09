Deux cent mille milliards d’images par seconde : découvrez la caméra la plus rapide du monde

Dans « La physique de l’extrême » publié chez Albin Michel, le physicien Julien Bobroff a mené l’enquête pour nous offrir un tour d’horizon des records de la physique. Il nous plonge dans le monde de l’extrême, peuplé de machines extravagantes et d’heureux scientifiques. Découvrez un extrait à propos de la caméra le plus rapide du monde.« Ça a été un moment surréaliste, extatique ! » Celui qui s’émerveille ainsi s’appelle Lihong Wang. Professeur au célèbre California Institute of Technology ou Caltech, il s’est toujours passionné pour la lumière, que son groupe de recherche…