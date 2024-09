Des arrestations clés en République centrafricaine

par Human Rights Watch

Click to expand Image La Cour Pénale Spéciale à Bangui, République centrafricaine, 19 avril 2022. © 2022 Leger Kokpakpa/Reuters La semaine dernière, la Cour Pénale Spéciale (CPS) en République centrafricaine a arrêté et inculpé un ancien leader de la Séléka, Abakar Zakaria Hamid, connu sous le nom de « SG », pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre présumés en lien avec une attaque violente perpétrée il y a 10 ans contre une église et un camp de déplacés dans la capitale du pays, Bangui. Sept autres personnes ont déjà été arrêtées et inculpées dans cette affaire.L’attaque…



Lire l'article complet