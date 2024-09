Tadjikistan. La minorité pamirie est victime de discriminations systémiques constituant une « crise des droits humains négligée »

par Amnesty International

Les autorités du Tadjikistan perpétuent une discrimination systémique et de graves violations des droits humains contre la minorité pamirie, selon de nouvelles recherches menées par Amnesty International. Plusieurs groupes ethniques formant la minorité pamirie, principalement adepte de la branche chiite ismaélienne de l'islam, vivent dans la région autonome du Haut-Badakhchan, dans l'est du Tadjikistan. Privés […]



