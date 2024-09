Libye. L’Agence de sûreté intérieure doit rendre des comptes pour les morts en détention, les disparitions forcées et les détentions arbitraires

par Amnesty International

L'impunité persistante pour les morts en détention et les violations graves des droits humains commises par des groupes armés opérant sous le commandement des Forces armées arabes libyennes autoproclamées (FAAL) a permis à l'Agence de sûreté intérieure (ISA) d'intensifier au cours des derniers mois sa répression contre les détracteurs et les opposant·e·s politiques, notamment les […]



